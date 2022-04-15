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Новини
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Росія вимушена збільшувати знижку на свою нафту – вона сягнула 35% від ринкової ціни (оновлено)

нафта

Дисконт ціни російської нафти марки Urals до основного сорту нафти Brent продовжує збільшуватися.

Про це свідчать офіційні дані Мінфіну РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

Російське міністерство повідомило, що середня ціна Urals за період з 15 березня по 14 квітня становила $79,81 за барель. Цей показник використовується для розрахунку експортного мита і розраховується з використанням цінової інформації агентства Argus.

Середня ціна ф'ючерсу на Brent з найближчою датою постачання за останні 30 календарних днів складає $108,5. Отже, знижка на Urals, яка традиційно була символічною – $1-2 – і почала стрімко зростати після повномасштабного вторгнення в Україну і запровадження санкцій, склала приблизно $28,7, тобто трохи більше чверті від ринкової ціни.

За попередній період моніторингу, який захопив частину довоєнної епохи (15 лютого – 14 березня), різниця в середній ціні Urals і Brent була значно меншою – $95,59 порівняно з $104,97, тобто знижка була меншою $10 за барель. За календарний березень середня ціна Urals склала $89,05, а Brent – ​​$112,46, тобто дисконт досяг $23,4, або близько 20% вартості.

Водночас підрахунки російського пропагандистського агентства ТАСС вказують, що до середини квітня дисконт на російську експортну нафту Urals у Європі на торгах спотовими партіями майже досяг $40 за барель щодо Brent.

За даними торгів, станом на 14 квітня вартість спотової партії Urals становила у Середземномор'ї (cif Augusta) $78,1 за барель, а на північному заході Європи (cif Rotterdam) – $72,2 за барель. При цьому вартість Brent на 15 квітня сягала $110,8 за барель. Таким чином, диференціал у ціні на російську нафту до еталонного сорту становить від $33 до $39 за барель. Місяць тому, 14 березня, знижка на російську нафту до бенчмарку дорівнювала $28 за барель.

Як повідомлялося, раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК) припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.

Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій.

Автор: 

нафта (4782) росія (14194)


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Топ коментарі
+3
За зниження обсягів, зростатиме собівартість і добування, і транспртування
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16.04.2022 22:52
+2
Продають за безцінь (демпінгують), щоб хоч якось протриматись. П-ць підкрався незамітно....
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15.04.2022 20:49
+2
По нормальной цене у ***** не кто не берет👍😁
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15.04.2022 20:58
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Продають за безцінь (демпінгують), щоб хоч якось протриматись. П-ць підкрався незамітно....
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15.04.2022 20:49 Відповісти
По нормальной цене у ***** не кто не берет👍😁
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15.04.2022 20:58 Відповісти
Цікаво хто це купляє ту нафту, замішану на крові Українців.
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16.04.2022 09:36 Відповісти
Индусы в основном😡👎
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16.04.2022 09:48 Відповісти
Читала, что они тоже послали рашку вслед за русским кораблем.
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17.04.2022 00:17 Відповісти
Як там Меркельша на пенсії з СП2, спиться фрау добре, душі убієних в Україні їх по ночам не стукаються? А турбіни в Крим нею прикриті, що дають енергію вбивцям її задовільняють?
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17.04.2022 09:21 Відповісти
А шо Меркель сделается. Она свои деньги от ***** отработала и прекрасно живёт на пенсии
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17.04.2022 20:42 Відповісти
Цена рашистской нефти с дисконтом - 80$/брл.
Бюджет ********* на 2022 г. сверстан с базовой ценой нефти - 65$/брл.
Себестоимость добычи нефти, в среднем 20$/брл. + 5$/брл. - транспортировка.

При полном эмбарго, ********* будет продавать свою нефть с дисконтом 50% и уменьшит себестоимость добычи.
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16.04.2022 10:11 Відповісти
Залишилось знайти бажаючих купляти в соссії нафту після запровадження повного ембарго.
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16.04.2022 10:42 Відповісти
Не только цена в минус❗А и объёмы на данный момент на треть сократились❗Эмбарго может оставить процентов 20.
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16.04.2022 12:33 Відповісти
За зниження обсягів, зростатиме собівартість і добування, і транспртування
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16.04.2022 22:52 Відповісти
Распродажа в связи с ликвидацией магазина
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16.04.2022 10:40 Відповісти
Но деньги то идут им, да, меньше чем раньше, но идут

А может и не меньше, так как на фоне демпинга могли вырасти объемы продаж, компенсировав разницу в цене
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16.04.2022 19:41 Відповісти
это потери, хотя ...потерь нет
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17.04.2022 00:29 Відповісти

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