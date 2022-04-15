Росія вимушена збільшувати знижку на свою нафту – вона сягнула 35% від ринкової ціни (оновлено)

Дисконт ціни російської нафти марки Urals до основного сорту нафти Brent продовжує збільшуватися.

Про це свідчать офіційні дані Мінфіну РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

Російське міністерство повідомило, що середня ціна Urals за період з 15 березня по 14 квітня становила $79,81 за барель. Цей показник використовується для розрахунку експортного мита і розраховується з використанням цінової інформації агентства Argus.

Середня ціна ф'ючерсу на Brent з найближчою датою постачання за останні 30 календарних днів складає $108,5. Отже, знижка на Urals, яка традиційно була символічною – $1-2 – і почала стрімко зростати після повномасштабного вторгнення в Україну і запровадження санкцій, склала приблизно $28,7, тобто трохи більше чверті від ринкової ціни.

За попередній період моніторингу, який захопив частину довоєнної епохи (15 лютого – 14 березня), різниця в середній ціні Urals і Brent була значно меншою – $95,59 порівняно з $104,97, тобто знижка була меншою $10 за барель. За календарний березень середня ціна Urals склала $89,05, а Brent – ​​$112,46, тобто дисконт досяг $23,4, або близько 20% вартості.

Водночас підрахунки російського пропагандистського агентства ТАСС вказують, що до середини квітня дисконт на російську експортну нафту Urals у Європі на торгах спотовими партіями майже досяг $40 за барель щодо Brent.

За даними торгів, станом на 14 квітня вартість спотової партії Urals становила у Середземномор'ї (cif Augusta) $78,1 за барель, а на північному заході Європи (cif Rotterdam) – $72,2 за барель. При цьому вартість Brent на 15 квітня сягала $110,8 за барель. Таким чином, диференціал у ціні на російську нафту до еталонного сорту становить від $33 до $39 за барель. Місяць тому, 14 березня, знижка на російську нафту до бенчмарку дорівнювала $28 за барель.

Як повідомлялося, раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК) припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.

Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій.