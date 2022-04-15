Голова "Роскосмосу" спростував власну пропаганду про запуск апаратів до Марсу та Венери
Запуск російських міжпланетних місій ExoMars та "Венера-Д" відкладено на невизначений час.
Про це повідомив голова "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін, інформує російський Інтерфакс.
"Та сама місія ExoMars, місія щодо Венери – вони будуть переглянуті та виконані в інший час", – сказав Рогозін.
Як повідомлялося, 17 березня рада Європейського космічного агентства (ESA) визнала неможливим продовження співпраці з "Роскосмосом" за місією ExoMars-2022. Повідомлялося також, що ESA розглядає NASA як партнера ExoMars замість "Роскосмосу".
Рогозін після відмови ESA від співпраці з місії ExoMars заявив, що російська держкорпорація за кілька років зможе провести марсіанську місію самостійно.
ExoMars – це спільна програма ESA та "Роскосмосу" з дослідження Марса, основною метою якої є пошук доказів існування в минулому та теперішньому житті на цій планеті.
Першу міжпланетну станцію ExoMars було запущено 14 березня 2016 року ракетою-носієм "Протон-М" з космодрому Байконур. 19 жовтня 2016 вона успішно вийшла на орбіту планети, проте посадковий модуль розбився при посадці.
Місія "Венера-Д" спочатку планувалася "Роскосмосом" у співпраці з NASA. Проте 29 листопада 2021 року глава "Роскосмосу" визнав, що США можуть відмовитись від спільного проекту "Венера-Д", у цьому випадку Росія запустить станцію самостійно.
У лютому Рогозін заявив, що у 2022 році держкорпорація розпочне фінансування місії "Венера-Д".
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