Голова "Роскосмосу" спростував власну пропаганду про запуск апаратів до Марсу та Венери

Запуск російських міжпланетних місій ExoMars та "Венера-Д" відкладено на невизначений час.

Про це повідомив голова "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін, інформує російський Інтерфакс.

"Та сама місія ExoMars, місія щодо Венери – вони будуть переглянуті та виконані в інший час", – сказав Рогозін.

Як повідомлялося, 17 березня рада Європейського космічного агентства (ESA) визнала неможливим продовження співпраці з "Роскосмосом" за місією ExoMars-2022. Повідомлялося також, що ESA розглядає NASA як партнера ExoMars замість "Роскосмосу".

Рогозін після відмови ESA від співпраці з місії ExoMars заявив, що російська держкорпорація за кілька років зможе провести марсіанську місію самостійно.

ExoMars – це спільна програма ESA та "Роскосмосу" з дослідження Марса, основною метою якої є пошук доказів існування в минулому та теперішньому житті на цій планеті.

Першу міжпланетну станцію ExoMars було запущено 14 березня 2016 року ракетою-носієм "Протон-М" з космодрому Байконур. 19 жовтня 2016 вона успішно вийшла на орбіту планети, проте посадковий модуль розбився при посадці.

Місія "Венера-Д" спочатку планувалася "Роскосмосом" у співпраці з NASA. Проте 29 листопада 2021 року глава "Роскосмосу" визнав, що США можуть відмовитись від спільного проекту "Венера-Д", у цьому випадку Росія запустить станцію самостійно.

У лютому Рогозін заявив, що у 2022 році держкорпорація розпочне фінансування місії "Венера-Д".