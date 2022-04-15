Румунія звільнила судна під українським прапором від портових зборів
Судна під українським прапором мають пріоритетний доступ до румунських портів і звільнені від оплати портових послуг.
Про це повідомив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну в ході відеоконференції з єврокомісаром з транспорту Адіною Валеан передають Порти України.
"Товари, призначені для України, особливо контейнери, приймаються та вивантажуються в наших портах. Для їх подальшого траснпортування існує контейнерна лінія на маршруті Констанца-Джурджулешти (Молдова)", – повідомив Гріндяну.
За його словами, з початку російського вторгнення в Україну румунська портова, залізнична, автомобільна та повітряна інфраструктура забезпечувала життєво важливі транспортні шляхи для транзиту необхідних товарів і сировини до України й Молдови та з них.
Раніше повідомлялося, що Румунія готує законодавчі зміни для розблокування видобутку газу в Чорному морі.
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