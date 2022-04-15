Індія не поспішатиме переводити торгівлю з Росією на рублі, – The Economic Times

Запровадження механізму торгівлі між Індією та Росією в національних валютах потребуватиме додаткового часу з огляду на високу волатильність російського рубля та геополітичну ситуацію.

Про це повідомляє індійське видання The Economic Times з посиланням на джерело в уряді Індії.

"Ми це обговорювали... Наші трейдери також не бачать терміновості в тому, щоб приймати платежі зараз, їм зручно дозволяти їм накопичуватися", – сказав співрозмовник видання.

Він додав, що за цим питанням уважно стежить індійська влада, а уряд Індії постійно контактує з промисловістю.

За його словами, Міністерство торгівлі та промисловості Індії створило спеціальний механізм для допомоги трейдерам.

Співрозмовник видання відзначив, що Індія використовувала банки третіх країн для врегулювання торгівлі з Іраном, коли проти цієї країни були введені санкції. Проте цього разу індійський уряд діятиме обережно, враховуючи санкції, запроваджені проти Росії.

Минулого тижня голова Резервного банку Індії (RBI) Шактиканта Дас заявив, що центральний банк країни не буде робити нічого, що суперечить санкціям, запровадженим проти Росії.

В контексті торгівлі з РФ у національних валютах видання зазначає, що на початку березня курс рубля впав до мінімуму – близько 136 за долар, з приблизно 75, коли основні розвинені економіки ввели санкції проти Росії після її вторгнення в Україну. Російська валюта з тих пір підскочила приблизно до 83 за долар, але все ще нестабільна.

Як повідомлялося, кілька днів тому президент США Джо Байден у ході переговорів із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді заявив, що нарощування імпорту російської нафти – не в інтересах Індії та може перешкоджати санкціям, запровадженим країнами Заходу проти Росії у зв'язку з її військовим вторгненням в Україну.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Індія готова купувати більше російської нафти за умови надання значних знижок на неї після відмови компаній США і Європи купувати пальне з Росії.