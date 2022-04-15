Переселенці зможуть додатково отримати по 2220 гривень на місяць від ООН, – Шмигаль

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 14 квітня, затвердив дві програми виплат внутрішньо-переміщеним особам, які здійснюватимуться за кошти програм ООН.

Про це премєр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Уряд спільно з ООН запускає ще дві програми виплат... За нашими домовленостями, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2200 грн кожен місяць на кожного члена родини", – сказав Шмигаль.

Як уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, уряд затвердив дві відповідні постанови.

Першою з них визначено, що виплати грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців виплачуватимуться щомісяця протягом не менше ніж трьох місяців у розмірі 2220 гривень на кожного члена сім’ї на банківський рахунок ВПО. Відповідні списки ВПО, які належать до вразливих категорій, формуватиме Мінсоцполітики.

Виплати грошової допомоги для ВПО від Всесвітньої продовольчої програми ООН здійснюватимуться щомісяця протягом трьох місяців у розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більш як для трьох осіб через систему міжнародних грошових переказів Western Union на території України, та через будь-якого іншого постачальника фінансових послуг, з яким Всесвітня продовольча програма ООН укладе відповідну угоду. Відповідні списки ВПО, які належать до вразливих категорій, також формуватиме Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, допомога за програмами ООН надається додатково до допомоги від держави (2000 гривень на особу та 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю).

Запис до програми грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а також в Ужгороді та Мукачеві. За додатковою інформацією необхідно звертатись за номером телефону: 0800307711.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.