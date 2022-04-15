"Укроборонпром" та Prom.ua запустили маркетплейс військових товарів для волонтерів

Маркетплейс Prom.ua на замовлення держконцерну "Укроборонпром" створив онлайн-майданчик для розміщення перевірених концерном товарів військового призначення.

Про це йдеться у спільному повідомленні компаній, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, з перших днів війни до "Укроборонпрому" звертаються волонтери у пошуках надійної амуніції для військових. Оскільки він не є ні виробником, ні продавцем таких товарів, концерн звернувся до маркетплейсу Prom.ua, щоб задовольнити базову потребу волонтерів у товарах для захисту.

"Це майданчик, де будь-який постачальник зможе розмістити свої захисні товари, і, найголовніше, продавати такий необхідний товар у роздріб за ціною, близькою до собівартості. Перед тим як товар потрапить до онлайн-магазину, ДК "Укроборонпром" проводитиме його обов'язкову балістичну перевірку на міцність", – сказано в повідомленні.

На майданчику можна купити бронежилети, каски та інші військові товари невеликими партіями. Вже зараз на сайті можна купити бронежилети з керамічними та кевларовими пластинами IV класу захисту, масою 8.9 кг чорного та піксельного забарвлення.

Команда Prom.ua створила сайт, наповнила товарами та взяла на себе прийом та обробку замовлень. При цьому уточнюється, що замовлення можна сплатити через "Пром-оплату" – безпечний спосіб оплати, коли продавець отримує гроші лише після того, як покупець перевірить та отримає товар на пошті.