Україна пропонує ООН викупити частину запасів зерна для боротьби з голодом, – Мінагрополітики

Україна пропонує ООН викупити надлишки зерна, які залишаються заблокованими в Україні, для своїх програм забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Про це пресслужба Мінарополітики України повідомляє за підсумками зустрічі голови міністерства Миколи Сольського з виконавчим директором Всесвітньої продовольчої програми при ООН Девідом Малдоу Бізлі.

"Було обговорено можливість закупівлі надлишків зернових в Україні за рахунок Всесвітньої продовольчої програми, аби забезпечити їжею країни Африки та Близького Сходу та запобігти глобальному голоду у цих регіонах, загроза якого є дуже реальною", – зазначається у повідомленні.

Під час зустрічі Сольський наголосив на необхідності розблокування українських портів та шляхів судноплавства, аби забезпечити логістичні зв’язки поставок сільгосппродукції.

"Військова агресія Росії проти України матиме глобальні наслідки для світової продовольчої безпеки. Тому, щоб стабілізувати ситуацію, важливо забезпечити логістику поставок аграрної продукції з України – через розблоковані порти та альтернативні шляхи. Крім того, малі та середні українські фермерські господарства й агропідприємства, які відіграють велику роль у забезпеченні національної та світової продовольчої безпеки, потребують невідкладної допомоги", – цитує Сольського пресслужба Мінагрополітики.

У міністерстві зазначають, що Девід Малдоу Бізлі ознайомився з напрацюваннями українського уряду щодо альтернативних логістичних маршрутів для експорту сільгосппродукції та пообіцяв постійний діалог у цьому питанні з Мінагрополітики.

Раніше заступник міністра економіки – торговельний представник України Тарас Качка зазначав, що зняття морської блокади України було б ефективніше для продовольчої безпеки світу, ніж створення нових спецфондів.

До російського військового вторгнення Україна щомісяця експортувала до 5 млн тонн сільгосппродукції через порти Одеси та Миколаєва, проте зараз через їхню морську блокаду з боку РФ країна може щомісяця перевозити близько 500 тис. тонн зернових.