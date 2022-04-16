Митники допомагали компанії Медведчука незаконно імпортувати нафтопродукти, – ДБР

Працівники Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом працівникам митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив 7,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що впродовж 2017-2018 років компанія зі сфери впливу нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.

"Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень", – йдеться у повідомленні.

Так, працівники митного поста підозрюються у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Крім того, перевіряється причетність до оборудки інших митників, загальна сума збитків може досягнути більш ніж 35,5 млн грн.