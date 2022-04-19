Нова Зеландія запровадила санкції щодо 18 банків та фінансових інститутів з Росії

МЗС Нової Зеландії у вівторок оголосило про запровадження санкцій щодо низки російських банків та фінансових інститутів у відповідь на агресію в Україні.

Про це йдеться у заяві МЗС країни, передає Інтерфакс-Україна.



"Нова Зеландія запроваджує санкції щодо 18 фінансових установ, у тому числі російського Центрального банку, суверенного фонду, а також найбільших фінансових установ країни, на частку яких припадає приблизно 80% загального обсягу банківських активів Росії", – зазначили в МЗС.



У документі уточнюється, що, крім ЦБ РФ, під санкції потрапили: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", ВЕБ, "Россельхозбанк", "Альфа-банк", банк "Росія", банк "Открытие", МКБ, "Совкомбанк", СМП банк, Чорноморський банк розвитку та реконструкції , Генбанк, Індустріальний ощадний банк, "Новікомбанк", Російський національний комерційний банк, і Російський фонд прямих інвестицій.