Прикордонна служба знову дозволила виїзд за кордон за внутрішнім паспортом

Можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено.

Про це повідомляють в Державній прикордонній службі.

"Таке рішення прийнято зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, зокрема й за внутрішнім паспортним документом.

Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують.

Водночас прикордонники звернули увагу, що в окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де українці планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами.

"Тому радимо громадянам України враховувати різні ситуації та за можливості оформити собі закордонний паспорт ще до перетину кордону", – наголосили в ДПСУ.

Окремо прикордонники нагадали, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

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Напередодні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що для перетину державного кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт. Він визнав, що певний час українців через кордон пропускали і з внутрішнім паспортом, однак зараз такі випадки можуть мати лише виключний характер.

Він уточнив, що стосовно осіб, які їдуть з регіонів, де ведуться бойові дії, прикордонники можуть приймати окреме рішення, якщо такі люди не мають закордонного паспорту. Однак наголосив, що це завжди – винятки, рішення щодо яких ухвалюються, залежно від ситуації.

Раніше у пресслужбі "Укрзалізниці" повідомили, що прикордонники припинили випускати українців за кордон без закордонного паспорта.

"Оскільки "Укрзалізниця" не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів… Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь", – наголошується у повідомленні.

В компанії уточнили, що винятки є можливими на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир.