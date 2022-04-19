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Новини
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Прикордонна служба знову дозволила виїзд за кордон за внутрішнім паспортом

паспорт

Можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено.

Про це повідомляють в Державній прикордонній службі.

"Таке рішення прийнято зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, зокрема й за внутрішнім паспортним документом.

Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують.

Водночас прикордонники звернули увагу, що в окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де українці планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами.

"Тому радимо громадянам України враховувати різні ситуації та за можливості оформити собі закордонний паспорт ще до перетину кордону", – наголосили в ДПСУ.

Окремо прикордонники нагадали, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

Читайте також: Українців випускатимуть з країни без закордонного паспорта лише у виняткових випадках, – речник ДПСУ (оновлено)

Напередодні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що для перетину державного кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт. Він визнав, що певний час українців через кордон пропускали і з внутрішнім паспортом, однак зараз такі випадки можуть мати лише виключний характер. 

Він уточнив, що стосовно осіб, які їдуть з регіонів, де ведуться бойові дії, прикордонники можуть приймати окреме рішення, якщо такі люди не мають закордонного паспорту. Однак наголосив, що це завжди – винятки, рішення щодо яких ухвалюються, залежно від ситуації.

Раніше у пресслужбі "Укрзалізниці" повідомили, що прикордонники припинили випускати українців за кордон без закордонного паспорта.

"Оскільки "Укрзалізниця" не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів… Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь", – наголошується у повідомленні.

В компанії уточнили, що винятки є можливими на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (606) закордонний паспорт (80) паспорт (234)


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Почему бы просто не открыть западную границу полностью, а всех пограничников и таможенников, которые занимаются вредительством и мешают передвижению гуманитарных, экономических, волонтерских грузов не направить на усиление границы с Россией и Беларусью, этот личный состав действительно нужен на этих проблемных местах.
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19.04.2022 12:36 Відповісти
ДПС дйоби не можуть визначитися, то можна то не можна виїжджати за внутрішнім паспортом. Головне що наших громадян можуть прийняти на заході
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19.04.2022 14:41 Відповісти
Ця ситуація - яскрава демонстрація неймовірного непрофесіоналізму та корумпованості, яка притаманна як митниці так і прикордонникам. Спроби взяти під контроль СУТО ГУМАНІТАРНУ місію виїзду громадян СВОЄЇ КРАЇНИ , при тому що ВСЮДИ на Заході, від Польщі до Іспанії і навіть не члена ЕС Туреччини українських громадян приймають за внутрішнім паспортом без питань - це потрібно бути просто покидьками, не маючими ні совісті ні гідності! Просто гидко та сумно
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19.04.2022 16:48 Відповісти
********* твари, доход у них стерли в ноль сняв растаможки,так теперь пытаються заработать хоть на чем нибудь, и так с утра начальник перехода ( очередной воин) решил что он не будет выпускать женщин и детей с украинским паспортом, вот он так решил а вы едьте в Херсон ( который он забыл освободить вчера в бане)и сделайте биометрику а он пока будет охранять границу!!!!! Снять всех и отправить на границу в Харьков!!!!
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19.04.2022 17:09 Відповісти
Може війна то хороший привід виявити і позбавитися корупціонерів? Ви тільки скажіть шо можна, я запросто здам вам директорку школи яка малій життя не давала, бо "шось хотіла". В мирний час з неї як з гуся вода, але масові розстріли таких виродків би не завадили.
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19.04.2022 18:52 Відповісти

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