Окупанти на Луганщині пошкодили високовольтну лінію, без світла залишилась майже вся область, – ОДА

Російські окупанти в Луганській області пошкодили високовольтну лінію, унаслідок чого наразі знеструмлені 215 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Ситуація критична – світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується", – зазначив він.

Крім того, Гайдай додав, що від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій країні понад 60% припадають на Донецьку та Луганську області.

Основна причина зупинки цих ГРС – пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії.