Найбільший дилер розробника програмного забезпечення SAP сплатив штраф на 75 мільйонів, – АМКУ

Дилери розробника програмного забезпечення SAP –ТОВ "САП Україна" та ТОВ "Інфопульс Україна" – сплатили накладені на них Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штрафи у розмірі 75 млн грн та 2,2 млн грн відповідно.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, ці кошти уже зараховано до державного бюджету.

Компанії було оштрафовані у справі, яка стосується змови під час публічних закупівель програмного забезпечення SAP на загальну суму майже 500 млн грн, які проводились АТ "КБ "ПриватБанк", ДП "НАЕК "Енергоатом", ПАТ "Укргазвидобування", філія ГІОЦ ПАТ "Укрзалізниця", Національний банк України, Банкнотно-монетний двір НБУ й ДП "Поліграфічний комбінат "Україна".

Під час розгляду справи Антимонопольний комітет України встановив, що товариства з обмеженою відповідальністю "САП Україна", "Інфопульс Україна", "Сапран Україна", "Бріг-Рітейл", "Агелес", "Беной" та дочірнє підприємство "Ітеллідженс" зі 100%-ю іноземною інвестицією товариства "Ітеллідженс інтернешнл бізнес сервіс ГМБХ (Німеччина)" ("НТТ дата бізнес солюшнс") впродовж 2016-2019 вчиняли антиконкурентні узгоджені дії з метою спотворення результатів торгів.

15 грудня 2021 року АМКУ виніс рішення у справі та наклав штрафи на зазначені компанії на загальну суму понад 105,3 млн грн.

Зокрема, АМКУ наклав такі штрафи: