Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні ще на 30 днів (оновлено)
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про продовження дії воєнного стану в Україні.
Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Як зазначається у пояснювальній записці до відповідного законопроєкту №7300, строк дії воєнного стану в Україні пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Зазначимо, термін дії воєнного стану мав закінчуватися 25 квітня.
Як повідомлялося, військовий стан в Україні запровадили 24 лютого у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. Він мав тривати 30 діб. Пізніше, 15 березня Верховна Рада затвердила указ президента про продовження його дії ще на 30 діб – до 25 квітня.
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Dima30
показати весь коментар19.04.2022 15:13 Відповісти Мені подобається 0
Гонта Київський
показати весь коментар19.04.2022 15:58 Відповісти Мені подобається 0
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