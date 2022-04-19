Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні ще на 30 днів (оновлено)

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про продовження дії воєнного стану в Україні.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці до відповідного законопроєкту №7300, строк дії воєнного стану в Україні пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Зазначимо, термін дії воєнного стану мав закінчуватися 25 квітня.

Як повідомлялося, військовий стан в Україні запровадили 24 лютого у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. Він мав тривати 30 діб. Пізніше, 15 березня Верховна Рада затвердила указ президента про продовження його дії ще на 30 діб – до 25 квітня.