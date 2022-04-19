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Фінляндія закрила прикордонний перехід, збудований для імпорту деревини з Росії

финляндия,фінляндія

Фінляндія припинила пересування через прикордонний перехід Паріккала поблизу кордону з РФ та заморозила всі плани щодо його розвитку.

Як повідомляє Yle, про це раніше домовилися прикордонна служба південно-східної Фінляндії та російська сторона, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні на невизначений час припинився рух через тимчасовий пункт пропуску до Паркікала, відкритий спеціально для транспортних перевезень, переважно деревини", – йдеться у повідомленні.

Причиною стали санкції Євросоюзу проти РФ, які набули чинності 9 квітня. Вони накладають заборону на в'їзд до ЄС вантажного автотранспорту з реєстраційними номерами Росії або Білорусії. Після цього рух через пункт пропуску в Паріккала став неможливим, і тепер його вирішено повністю закрити, інформував портал із посиланням на МЗС Фінляндії.

Для перетину переходу був потрібен спеціальний дозвіл, кордон мали право проходити лише громадяни Росії та Фінляндії. У 2019 році уряд Антті Рінне оголосив про плани модернізації пункту пропуску та перетворення його на міжнародний. У цьому випадку перетнути кордон у цьому місці могли громадяни будь-яких країн.

Будівництво планували розпочати у 2022 році, проте спочатку пандемія коронавірусу, а потім вторгнення РФ в Україну звели нанівець ці плани.

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