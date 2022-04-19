Україна отримала $89 мільйонів від Світового банку для виплати стипендій студентам

Україна отримала від Світового банку $88,6 млн на відшкодування урядових витрат для виплат академічних та соціальних стипендій.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

"Сьогодні Україна отримала від Світового банку транш на $88,6 млн на відшкодування витрат, здійснених урядом України, для виплат академічних та соціальних стипендій. Ці кошти були надані банком у рамках проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів", що виконується Міністерством освіти і науки України", – сказано в повідомленні.

У березні 2022 року Світовий банк схвалив реструктуризацію проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів". До структури проєкту було додано компонент 5 "Підтримка академічних стипендій, що надаються Міністерством освіти та науки, а також соціальних стипендій, що надаються Міністерством соціальної політики для студентів закладів вищої освіти".

Зазначені кошти вже надійшли у загальний фонд державного бюджету України.