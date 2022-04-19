Україна отримала $89 мільйонів від Світового банку для виплати стипендій студентам
Україна отримала від Світового банку $88,6 млн на відшкодування урядових витрат для виплат академічних та соціальних стипендій.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
"Сьогодні Україна отримала від Світового банку транш на $88,6 млн на відшкодування витрат, здійснених урядом України, для виплат академічних та соціальних стипендій. Ці кошти були надані банком у рамках проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів", що виконується Міністерством освіти і науки України", – сказано в повідомленні.
У березні 2022 року Світовий банк схвалив реструктуризацію проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів". До структури проєкту було додано компонент 5 "Підтримка академічних стипендій, що надаються Міністерством освіти та науки, а також соціальних стипендій, що надаються Міністерством соціальної політики для студентів закладів вищої освіти".
Зазначені кошти вже надійшли у загальний фонд державного бюджету України.
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