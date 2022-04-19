МВФ відмовився від прогнозів для економіки України на наступні роки через війну

Очікується, що українська економіка у 2022 році впаде на 35%, хоча точніше спрогнозувати завдані їй збитки внаслідок розв’язаної Росією повномасштабної війн неможливо.

Про це йдеться в оновленому Світовому економічному огляді Міжнародного валютного фонду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Навіть якщо війна скоро закінчиться, загибель людей, знищення фізичного капіталу та втеча громадян серйозно перешкоджатимуть економічній діяльності на багато років уперед. Для України всі прогнози на 2022-2027 роки, крім реального ВВП, опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності. Реальний ВВП прогнозується до 2022 року", – наголошується у документі.

МВФ уточнює, що падіння на 35% загалом відповідає даним, представленим у дослідженні 2021 року "Макроекономічні втрати конфлікту" про найбільш серйозні конфлікти.

Відповідно до цієї праці, через 10 років після початку конфлікту ВВП на душу населення все одно залишається приблизно на 28% нижчим через падіння внутрішнього споживання майже на 25%.

Крім того, конфлікт також пов'язаний з різким спадом офіційної торгівлі: експорт, за оцінками, падає на 58%, а імпорт – на 34% через десять років після початку конфлікту.

Початок конфлікту часто також викликає значний відтік біженців у сусідні нерозвинені країни у короткостроковій перспективі та відносно невеликий, але дуже стійкий відтік біженців у розвинені країни у довгостроковій перспективі, зазначали автори дослідження.

Загалом через розв'язану Росією війну проти України МВФ знизив прогноз зростання ВВП у світі у 2022 році з 4,2% до 3,6%, а наступного – з 3,8% до 3,6%, а також збільшив очікування інфляції: у розвинених країнах цього року – з 3,9% до 5,7%, у країнах, що розвиваються – з 5,9% до 8,7%.

Як повідомлялося, за оцінками Світового банку, який до війни очікував зростання української економіки цього року на 3,2%, вона впаде на 45,1%. Згідно з його доповіддю від початку квітня, у 2023 році очікується відновлення української економіки всього на 2,1%, що також гірше за колишні очікування в 3,5%.

Нагадаємо, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, а його номінальний обсяг склав близько $200 млрд. Інфляція минулого року збільшилася до 10% з 5% роком раніше.