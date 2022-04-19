Кредити аграріям на проведення посівної видаються під заставу 20% від суми позики, – Сольський

Українським аграріям необхідно внести 20% заставу для отримання доступу до позик та портфельних гарантій у рамках державної програми з підтримки посівної кампанії цього року.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає Інтерфакс-Україна.

"Уже майже місяць як запущено програму державних гарантій. За умовами для отримання кредиту в банку, наприклад на 50 млн грн, аграрію достатньо забезпечити для застави 20%, або в цьому випадку 10 млн грн, решту гарантує держава", – пояснив Сольський.

Він також підкреслив, що цього сезону кошти за програмами підтримки аграріїв будуть максимально переорієнтовані на кредитування посівної, яка проходить в особливо складних умовах через воєнне вторгнення Росії в Україну та агресію військ окупанта.

За даними на сайті Мінагрополітики, українські банківські установи за період із середини березня по 13 квітня прокредитували 2,08 тис. с/г товаровиробників за програмою підтримки посівної кампанії 2022 року на загальну суму 5,43 млрд грн. При цьому за тиждень із 6 по 13 березня видано позик та портфельних гарантій на 3,64 млрд грн.

"Фактично за тиждень було видано кредитів більш ніж на 3,6 млрд грн для понад тисячі аграріїв. Банки взяли досить швидкі темпи, щоб покрити потреби наших с/г товаровиробників, які зараз проходять посівну кампанію. На сьогоднішній день аграрні кредити можуть видавати 22 банки, і мета держави – наростити кредитування аграрної галузі до 40 млрд грн, тобто ще майже у вісім разів", – прокоментував Сольський минулого тижня реалізацію держпрограми.

Мінагрополітики уточнює, що кредити до 60 млн грн за цією програмою видаються під 0% річних (за програмою державної фінансової підтримки "Доступні кредити 5-7-9%"). Термін такого кредитування – до шести місяців, а після його завершення відсоткова ставка для позичальників становитиме 5% річних. Скористатися кредитом можуть аграрії, які підлягають визначенню с/г товаровиробника.