Євросоюз може оголосити про новий пакет санкцій проти Росії наступного тижня, – ЗМІ

Європейський союз наступного тижня може представити новий пакет антиросійських санкцій.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк, передає Європейська правда.

"Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії, ймовірно, буде представлений наступного тижня", – написав Джозвяк у Twitter.

Нафтове ембарго Євросоюзу проти Росії обговорюється серед заходів для цього пакету санкцій. Про це повідомляла раніше глава Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляйєн також розповідала, що пакет санкцій може включити обмежувальні заходи щодо "Сбєрбанку" Росії.

Втім, за її словами, блок не розглядає простої заборони на експорт нафти до європейських держав, тому що це призведе до дефіциту і зростання ринкових цін на нафту та зрештою – до посилення Путіна. Тож для санкцій проти цієї сфери розробляють спеціальні механізми.

Відмова від російської нафти може бути особливим викликом для Угорщини, Словаччини та Болгарії, які купують цей ресурс переважно у Росії. Загалом російська нафта складає 25% серед нафтового імпорту Євросоюзу, тоді як газ – 40%.