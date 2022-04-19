Фонд гарантування підписав договір про реструктуризацію боргу перед державою на 108 мільярдів

Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписали Договір про реструктуризацію заборгованості Фонду перед державою за позиками, що були йому надані для подолання наслідків системної банківської кризи 2014-2017 роках.

Про це повідомила фінансовий директор Фонду гарантування Олена Нужненко, інформує преслужба установи.

"Реструктуризація не є списанням чи прощенням боргу Фонду. За умовами договору, який ми підписали з Мінфіном, погашення в частині номіналу векселів здійснюватиметься до липня 2032 року з коштів Фонду, що перевищуватимуть суму, необхідну для покриття можливих ризиків у банківській системі. А в частині, що відповідає нарахованим відсоткам, погашення відбуватиметься за рахунок стягнення збитків з колишніх власників та пов’язаних осіб, діяльність яких призвела до неплатоспроможності цих установ", – уточнила Нужненко.

Таким чином, припинилися зобов’язання Фонду за векселями, а капітал набуде позитивного значення.

Зазначимо, що борг Фонду станом на початок 1 квітня 2022 року за векселями перед Міністерством фінансів становив 62,5 млрд грн. З урахуванням відсотків загалом залишок заборгованості перед державою до 2031 року, який мав бути реструктуризований за цим законом, становив понад 108 млрд грн.

У Фонді уточнили, що відповідний договір реструктуризації цього боргу з Мінфіном укладено з метою реалізації закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", що набрав чинності 13 квітня цього року.

Як повідомлялося, парламент ухвалив відповідний закон 1 квітня.

Законом встановлюється, що протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки. До цього максимальна сума відшкодування становила 200 тис грн. Дія цього пункту поширюється на банки, які будуть віднесені до категорії неплатоспроможних після набуття чинності цим законом.

Крім того, законом скасовано зобов’язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за векселями, випущеними у 2015 і 2016 роках для виплат гарантованих сум вкладникам неплатоспроможних банків, та викуплених Мінфіном.

Також законом дозволяється дирекції МТСБУ спрямувати кошти централізованих страхових резервних фондів на придбання "військових" облігацій внутрішньої державної позики.

Після завершення воєнного стану закон передбачає підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тис. грн. Водночас АТ "Ощадбанк" стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб і втратить 100% гарантії за депозитами у мирний час.