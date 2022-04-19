JP Morgan відклав включення українських держоблігацій у гривні до свого глобального індексу

Рішення про включення державних облігацій України до індексів JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM), яке було заплановано на 31 березня 2022 року, буде переглядатися з урахуванням поточних обставин.

Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду (МВФ) про глобальну фінансову стабільність (GFSR-Report), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Очікувалося, що це включення принесе додаткові потоки (міжнародних інвестицій, – ред.) на місцевий ринок і допоможе його поглибити", – зазначається у документі.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Мінфін України повідомив про намір підрозділу інвестиційного банку JP Morgan – JP Morgan Global Index Research – включити гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України в індекс GBI-EM GD з 31 березня 2022 року з приблизною часткою 0,12%.

Тоді йшлося про одну серію облігацій, що відповідає вимогам індексу – ОВДП з купоном 15,84% та погашенням у лютому 2025 року (UA4000204150), обсяг якої з моменту первинного розміщення у червні 2019 року досяг номінальної суми 41,08 млрд грн ($1,56 млрд в еквіваленті).

Зазначалося, що на це рішення вплинуло значне зростання іноземних інвестицій в ОВДП України з моменту запуску лінка з Clearstream у 2019 році, що дозволило нерезидентам зайняти на цьому ринку понад 10%.

JP Morgan Global Index Research, посилаючись на інвесторів, також відзначав зростання ліквідності ринку за останні два роки, хоча і вказав на тривалий процес відкриття рахунку в Україні, який може зайняти кілька місяців.

Україна також розглядалася для включення до "вузьких" індексів GBI-EM, до яких входять папери без нормативних чи податкових перешкод. Як уточнювалося, частка України в JESG GBI-EM могла становити також 0,12%, GBI-EM Div – 0,22% та GBI-AGG Div. - 0,02%.

За оцінками Мінфіну, входження до індексів GBI-EM дозволяло розраховувати на додатковий попит від індексних фондів, за оптимістичними оцінками, у розмірі до кількох сотень мільйонів доларів.

Проте зі зростанням загроз з боку Росії з осені 2021 року частка нерезидентів на українському ринку ОВДП почала зменшуватися: на початок війни, що розв'язана Росією 24 лютого, вона становила 7,2%. Із початком війни Нацбанк запровадив мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів.