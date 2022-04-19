Кабмін денонсував угоду з Росією про співпрацю у сфері створення ракетно-космічної техніки
Кабінет міністрів України денонсував угоду з урядом Російської Федерації про співпрацю у сфері створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок.
Угода між урядом України та урядом Російської Федерації про співпрацю у галузі створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки була підписана 8 лютого 1995 року.
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Bohdan Salov
показати весь коментар19.04.2022 22:01 Відповісти Мені подобається 1
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