БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
562 1

Кабмін денонсував угоду з Росією про співпрацю у сфері створення ракетно-космічної техніки

кабмин

Кабінет міністрів України денонсував угоду з урядом Російської Федерації про співпрацю у сфері створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Угода між урядом України та урядом Російської Федерації про співпрацю у галузі створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки була підписана 8 лютого 1995 року.

Автор: 

денонсація (5) ракети (353) росія (14217)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що серьезно? Тільки зараз?
показати весь коментар
19.04.2022 22:01 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 