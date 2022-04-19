Кабмін денонсував угоду з Росією про співпрацю у сфері створення ракетно-космічної техніки

Кабінет міністрів України денонсував угоду з урядом Російської Федерації про співпрацю у сфері створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Угода між урядом України та урядом Російської Федерації про співпрацю у галузі створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки була підписана 8 лютого 1995 року.