Кабмін виділив 555 мільйонів на збільшення штату спеціалістів з розмінування
Кабінет міністрів виділив 555,44 млн грн з резервного фонду Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для ліквідації наслідків збройної агресії Росії.
Відповідне розпорядження Кабміну №302-р від 19 квітня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.
Кошти виділені Міністерству внутрішніх справ для утримання додаткової штатної чисельності утворених піротехнічних підрозділів та аварійно-рятувальних частин Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Міністерству внутрішніх справ доручено до кінця року подати звіт про використання коштів, виділених згідно із цим розпорядженням.
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ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар22.04.2022 19:47 Відповісти Мені подобається 0
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