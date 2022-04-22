Кабмін виділив 555 мільйонів на збільшення штату спеціалістів з розмінування

Кабінет міністрів виділив 555,44 млн грн з резервного фонду Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Відповідне розпорядження Кабміну №302-р від 19 квітня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

Кошти виділені Міністерству внутрішніх справ для утримання додаткової штатної чисельності утворених піротехнічних підрозділів та аварійно-рятувальних частин Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Міністерству внутрішніх справ доручено до кінця року подати звіт про використання коштів, виділених згідно із цим розпорядженням.