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Кабмін виділив 555 мільйонів на збільшення штату спеціалістів з розмінування

мины

Кабінет міністрів виділив 555,44 млн грн з резервного фонду Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Відповідне розпорядження Кабміну №302-р від 19 квітня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

Кошти виділені Міністерству внутрішніх справ для утримання додаткової штатної чисельності утворених піротехнічних підрозділів та аварійно-рятувальних частин Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Міністерству внутрішніх справ доручено до кінця року подати звіт про використання коштів, виділених згідно із цим розпорядженням.

Автор: 

Кабмін (7756) ДСНС (156) розмінування (117)


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22.04.2022 19:47 Відповісти

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