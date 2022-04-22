Популярна платформа OnlyFans припинить виплати авторам еротичного контенту з Росії

Популярна платформа OnlyFans, яка переважно використовується творцями контенту для дорослих, більше не буде обслуговувати авторів контенту з Росії та виплачувати їм винагороду.

OnlyFans заявила, що "більше не може належним чином служити нашій російській спільноті творців" через війну Росії проти України, пише Vice.

"Протягом останніх кількох місяців ми розглянули кілька варіантів продовження надання наших послуг авторам, які постраждали від російсько-української війни. Однак через подальше посилення обмежень на перерахування коштів в Росію та з Росії, OnlyFans більше не може належним чином обслуговувати нашу російську спільноту авторів. Тому ми вживаємо заходів для тимчасового призупинення облікових записів, на адресу яких надходять платежі в Росії", – йдеться у заяві платформи.

Видання відзначає, що після початку вторгнення Росії в Україну у лютому, OnlyFans заблокувала авторам із Росії доступ до платформи. Але невдовзі після цього в OnlyFans заявили, що вирішили проблему з перерахуванням коштів російським авторам.

"Після фінансових обмежень ми змогли відновити активність облікових записів для авторів у всіх країнах. Їхні облікові записи будуть мати повну функціональність, доки ми й надалі матимемо способи оплати для їх підтримки", – розповідав представник OnlyFans на початку березня.