Польська PGNiG знизила продажі газу в Україні за перший квартал майже втричі
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG знизила обсяги продажу газу в Україні у першому кварталі 2022 року майже втричі – до 80 млн кубометрів із 210 млн кубометрів у першому кварталі 2021 року.
Про це повідомляється у релізі PGNiG за окремими показниками звітності, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомляється, загалом обсяги продажу газу за межі групи у цьому звітному періоді склали 11,54 млрд кубометрів порівняно з 11,28 млрд кубометрів у першому кварталі 2021 року.
Як повідомлялося, прибуток PGNiG у 2021 році впав на 16% – до 6,19 млрд злотих ($1,55 млрд); при цьому більшу частину цього прибутку (3,09 млрд злотих) компанія заробила у четвертому кварталі. Водночас, виручка підскочила в 1,8 раза – до 69,96 млрд злотих ($17,48 млрд).
На початку лютого повідомлялося, що PGNiG закупила в США партію скрапленого природного газу для постачання до українського кордону для ERU Europe, який отримуватиме придбане паливо на з'єднанні між Польщею та Україною до кінця березня 2022 року.
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