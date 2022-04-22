Польська PGNiG знизила продажі газу в Україні за перший квартал майже втричі

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG знизила обсяги продажу газу в Україні у першому кварталі 2022 року майже втричі – до 80 млн кубометрів із 210 млн кубометрів у першому кварталі 2021 року.

Про це повідомляється у релізі PGNiG за окремими показниками звітності, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, загалом обсяги продажу газу за межі групи у цьому звітному періоді склали 11,54 млрд кубометрів порівняно з 11,28 млрд кубометрів у першому кварталі 2021 року.

Як повідомлялося, прибуток PGNiG у 2021 році впав на 16% – до 6,19 млрд злотих ($1,55 млрд); при цьому більшу частину цього прибутку (3,09 млрд злотих) компанія заробила у четвертому кварталі. Водночас, виручка підскочила в 1,8 раза – до 69,96 млрд злотих ($17,48 млрд).

На початку лютого повідомлялося, що PGNiG закупила в США партію скрапленого природного газу для постачання до українського кордону для ERU Europe, який отримуватиме придбане паливо на з'єднанні між Польщею та Україною до кінця березня 2022 року.