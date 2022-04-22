Нові санкції проти Росії можуть включати часткову заборону імпорту нафти та відключення банків від SWIFT, – ЗМІ

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії може бути представлений на розгляд країн на початку наступного тижня, до нього можуть увійти часткова заборона на імпорт нафти, відключення низки банків від SWIFT.

Про це повідомляє видання Politico, передає Інтерфакс-Україна.

Politico пояснює з посиланням на неназваних дипломатів, що "новий пакет може включати деяку форму заборони на імпорт російської нафти, а також може торкнутися більше російських банків, які можуть бути відключені від міжнародної системи SWIFT".

За інформацією видання, заходи проти імпорту нафти, швидше за все, варіюватимуться залежно від сорту нафти та способу її доставки – морським шляхом або трубопроводом. Також у Брюсселі обговорюють можливість запровадження перехідного періоду, щоб дати країнам ЄС час підготуватися до будь-якої форми заборони імпорту нафти з Росії.

Один із дипломатів заявив, що, як очікується, новий пакет буде представлений на розгляд у понеділок, 25 квітня, після чого посли ЄС обговорюватимуть його протягом тижня і, ймовірно, зможуть прийняти його до п'ятниці. Проте на даний момент офіційної інформації про терміни розгляду та прийняття пакета від Європейської комісії не надходило.

"Інші співрозмовники налаштовані обережніше: вони зазначають, що жодних рішень щодо часу розгляду пакета в Єврокомісії поки не приймали. Джерела вважають, що на початку наступного тижня можна очікувати на якусь ініціативу щодо санкцій", – пише Politico.

Нафтове ембарго Євросоюзу проти Росії обговорюється серед заходів для цього пакету санкцій. Про це повідомляла раніше глава Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляйєн також розповідала, що пакет санкцій може включити обмежувальні заходи щодо "Сбєрбанку" Росії.

Втім, за її словами, блок не розглядає простої заборони на експорт нафти до європейських держав, тому що це призведе до дефіциту і зростання ринкових цін на нафту та зрештою – до посилення Путіна. Тож для санкцій проти цієї сфери розробляють спеціальні механізми.

Відмова від російської нафти може бути особливим викликом для Угорщини, Словаччини та Болгарії, які купують цей ресурс переважно у Росії. Загалом російська нафта складає 25% серед нафтового імпорту Євросоюзу, тоді як газ – 40%.