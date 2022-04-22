Марки "з русскім воєнним кораблем" продали на благодійному аукціоні за 5 мільйонів

Поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді …!" під час благодійного онлайн-аукціону продали за 5 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні "Prozorro.Продажі".

За марки змагалися 56 учасників з 4 країн. Ціна лоту під час торгів зросла у 200 разів, до 5 млн грн.

"Нагадаємо, що усі гроші з продажу марок будуть перераховані на рахунки НБУ для допомоги армії та на гуманітарні потреби українців", – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що вся інформація про учасників аукціону та підтвердження оплати буде опублікована на сайті "Prozorro.Продажі".

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" обмежила продаж в одні руки поштових марок "Русскій воєнний корабль, іді …!".