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Марки "з русскім воєнним кораблем" продали на благодійному аукціоні за 5 мільйонів

марка

Поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді …!" під час благодійного онлайн-аукціону продали за 5 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні "Prozorro.Продажі".

За марки змагалися 56 учасників з 4 країн. Ціна лоту під час торгів зросла у 200 разів, до 5 млн грн.

"Нагадаємо, що усі гроші з продажу марок будуть перераховані на рахунки НБУ для допомоги армії та на гуманітарні потреби українців", – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що вся інформація про учасників аукціону та підтвердження оплати буде опублікована на сайті "Prozorro.Продажі".

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" обмежила продаж в одні руки поштових марок "Русскій воєнний корабль, іді …!".

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аукціон (1341) благодійність (75) продаж (2066) Укрпошта (797)


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