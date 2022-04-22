У ніч на Великдень у Києві та області буде діяти комендантська година, – Кличко

Комендантська година у Києві та області в ніч на Великдень діятиме з 23:00 суботи до 05:00 ранку неділі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 05:00 ранку (неділі)", – написав Кличко.

Він додав, що богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції.