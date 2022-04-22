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У ніч на Великдень у Києві та області буде діяти комендантська година, – Кличко

пасха,великдень,паска

Комендантська година у Києві та області в ніч на Великдень діятиме з 23:00 суботи до 05:00 ранку неділі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 05:00 ранку (неділі)", – написав Кличко.

Він додав, що богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції.

Автор: 

Київ (4686) Київська область (287) комендантська година (63) Великдень (34)


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А маскальському самому канонічному патріархату похер, чи не так?
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23.04.2022 08:58 Відповісти
мацковский пархат то сатаністи
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23.04.2022 14:13 Відповісти

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