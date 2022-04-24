Кількість електронних ідентифікацій у BankID НБУ за перший квартал виросла в 2,5 раза

За перший квартал 2022 року у Системі BankID НБУ здійснено понад 10,9 млн успішних електронних ідентифікацій, що в 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зазначається, що для понад 99,7% громадян, що мають рахунки в українських банках, доступні дистанційні послуги з використанням Системи BankID НБУ.

У Нацбанку нагадали, що використання Системи BankID НБУ зараз є найзатребуванішим способом віддаленої ідентифікації та верифікації для державних та банківських послуг. Зокрема, для автентифікації громадян в мобільному застосунку "Дія" для подальшого доступу до цифрових документів та отримання виплат за програмою "єПідтримка", а також для віддаленого відкриття рахунків для громадян, які не мають можливості відвідати відділення через вимушене переміщення або неможливість банку здійснити фізичне обслуговування клієнта під час війни.

Станом на 1 квітня 2022 року Система BankID НБУ налічувала 40 банків-ідентифікаторів та 103 абонентів-надавачів послуг.

Протягом першого кварталу 2022 року до системи приєднались вісім нових комерційних абонентів-надавачів послуг, два некомерційних абоненти-надавачі послуг, а також два абоненти-ідентифікатори: АБ "Кліринговий Дім" та АТ "Юнекс Банк".

У лютому цього року від системи було відключено АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належав ПАТ "Сбєрбанк Росії".