Супермаркети Великої Британії обмежують продаж олії через війну в Україні

Низка супермаркетів у Великій Британії обмежують кількість олії, яку можуть придбати клієнти, через проблеми з поставками у зв’язку з вторгненням РФ в Україну.

Як пише ВВС, мережа Tesco обмежила продаж олії в три пляшки на руки. У Waitrose і Morrisons не продає більше ніж дві.



Зазначається, що більшість соняшникової олії у Великій Британії надходить з України, і перебої в експорті призвели до певного дефіциту та збільшення попиту на альтернативи.



Представник Британського консорціуму роздрібної торгівлі Том Холдер наголошує, що обмеження, які вводять деякі супермаркети, є тимчасовим заходом, "щоб забезпечити доступність для всіх".



Він додав, що "торговці працюють з постачальниками для збільшення виробництва альтернативних кулінарних олій, щоб мінімізувати вплив на споживачів".

Раніше продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) попередила, що світові ціни на продовольство можуть зрости до 22% через війну в Україні.