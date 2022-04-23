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Новини
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Супермаркети Великої Британії обмежують продаж олії через війну в Україні

масло,подсолнечное

Низка супермаркетів у Великій Британії обмежують кількість олії, яку можуть придбати клієнти, через проблеми з поставками у зв’язку з вторгненням РФ в Україну.

Як пише ВВС, мережа Tesco обмежила продаж олії в три пляшки на руки. У Waitrose і Morrisons не продає більше ніж дві.

Зазначається, що більшість соняшникової олії у Великій Британії надходить з України, і перебої в експорті призвели до певного дефіциту та збільшення попиту на альтернативи.

Представник Британського консорціуму роздрібної торгівлі Том Холдер наголошує, що обмеження, які вводять деякі супермаркети, є тимчасовим заходом, "щоб забезпечити доступність для всіх".

Він додав, що "торговці працюють з постачальниками для збільшення виробництва альтернативних кулінарних олій, щоб мінімізувати вплив на споживачів".

Раніше продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) попередила, що світові ціни на продовольство можуть зрости до 22% через війну в Україні.

Автор: 

Велика Британія (1200) олія (74)


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Новина дня з Азії.Найбільший світовий виробник пальмової олії Індонезія обмежує свій експорт для боротьби з високими цінами на внутрішньому ринку.Війна яку розпочали рашисти вже спричинила світову продовольчу кризу.
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23.04.2022 22:26 Відповісти
джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-ban-palm-oil-exports-shore-up-supply-soyoil-futures-surge-2022-04-22/ Reuters .
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24.04.2022 12:16 Відповісти

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