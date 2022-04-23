Супермаркети Великої Британії обмежують продаж олії через війну в Україні
Низка супермаркетів у Великій Британії обмежують кількість олії, яку можуть придбати клієнти, через проблеми з поставками у зв’язку з вторгненням РФ в Україну.
Як пише ВВС, мережа Tesco обмежила продаж олії в три пляшки на руки. У Waitrose і Morrisons не продає більше ніж дві.
Зазначається, що більшість соняшникової олії у Великій Британії надходить з України, і перебої в експорті призвели до певного дефіциту та збільшення попиту на альтернативи.
Представник Британського консорціуму роздрібної торгівлі Том Холдер наголошує, що обмеження, які вводять деякі супермаркети, є тимчасовим заходом, "щоб забезпечити доступність для всіх".
Він додав, що "торговці працюють з постачальниками для збільшення виробництва альтернативних кулінарних олій, щоб мінімізувати вплив на споживачів".
Раніше продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) попередила, що світові ціни на продовольство можуть зрости до 22% через війну в Україні.
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