Під час повітряної тривоги в Києві обмежуватимуть рух поїздів метро наземною ділянкою, – КМДА

Поїзди київського метро на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на "червоній" лінії, а на "зеленій" – не курсуватимуть через Південний міст.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Також у КМДА нагадали, що метро працює для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00.

Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин. Водночас графік роботи може оперативно змінюватися.

При цьому підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття, наголошує київська влада.