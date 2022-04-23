Під час повітряної тривоги в Києві обмежуватимуть рух поїздів метро наземною ділянкою, – КМДА
Поїзди київського метро на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на "червоній" лінії, а на "зеленій" – не курсуватимуть через Південний міст.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Також у КМДА нагадали, що метро працює для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00.
Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин. Водночас графік роботи може оперативно змінюватися.
При цьому підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття, наголошує київська влада.
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Це аби мішень була легша для ураження, чи що?
Якийсь дебілізм.