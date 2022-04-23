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Новини
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Під час повітряної тривоги в Києві обмежуватимуть рух поїздів метро наземною ділянкою, – КМДА

метро

Поїзди київського метро на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на "червоній" лінії, а на "зеленій" – не курсуватимуть через Південний міст.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Також у КМДА нагадали, що метро працює для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00.

Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин. Водночас графік роботи може оперативно змінюватися.

При цьому підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття, наголошує київська влада.

Автор: 

Київ (4687) Метрополітен (611)


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Тобто, передають повітряну тривогу, поїзд з декількома сотнями людей зупиняється і стоїть. Люди в поїзді скупчені та чекають. Я правильно зрозумів?

Це аби мішень була легша для ураження, чи що?

Якийсь дебілізм.
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23.04.2022 18:49 Відповісти

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