В Україні з 25 квітня обмежують ввезення легкових автівок для особистих потреб

Із 25 квітня легкові автомобілі, які ввозяться до України для особистих потреб, оформлятимуться лише на семи пунктах пропуску.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

За його словами,понад дві доби на пунктах пропуску з боку ЄС стоять величезні черги. Це сталося після запровадження пільгового режиму ввезення авто в Україну, що спричинило зростання імпорту легкових автівок.

"Законодавство Євросоюзу не дозволяє створювати окремі смуги для гуманітарних вантажів. Тому проблему вирішуватимемо на пунктах пропуску з української сторони", – зазначив Найєм.

Так, розмитнити авто для власних потреб з країн ЄС за нульового мита можна буде на наступних пунктах пропуску:

на польському кордоні: "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Устилуг";

на словацькому кордоні: "М. Березний";

на угорському кордоні: "Давінкове", "Косіно".

Найєм також розповів, що рішенням уряду щодо пільгового режиму для спрощення ввезення гуманітарних вантажів для ЗСУ та волонтерів почали зловживати деякі українці.

Так, нібито "на потреби ЗСУ" було ввезено понад 14 тисяч "люксових" автівок. Серед них десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 року "і навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн грн".

Крім автомобілів як "гуманітарнудопомогу" було ввезено різних тканин на 360 млн грн та мобільних телефонів на 200 млн грн.

Тож, Найєм підкреслив, що незабаром уряду будуть запропоновані відповідні зміни до нормативної бази, "щоб виправити цю ситуацію без шкоди для справжніх волонтерів".