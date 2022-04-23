У "Нафтогазі" заявили про ризики втрати третини транзиту до ЄС через дії окупантів

Російські окупанти продовжують порушувати роботу компресорних станцій на нещодавно окупованих територіях, що загрожує транзиту газу до ЄС.

Про цеповідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Twitter.

"За нашими оцінками, третину обсягу газу, який експортується з Росії в ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні сили не перестануть порушувати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях", – зазначив він.

Напочатку квітня "Оператор ГТС України" повідомив про грубі втручання представників РФ та підконтрольних їм незаконних збройних формувань "ЛНР" в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію "Новопсков" у Луганській області.