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Новини
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У "Нафтогазі" заявили про ризики втрати третини транзиту до ЄС через дії окупантів

газ,рф

Російські окупанти продовжують порушувати роботу компресорних станцій на нещодавно окупованих територіях, що загрожує транзиту газу до ЄС.

Про цеповідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Twitter.

"За нашими оцінками, третину обсягу газу, який експортується з Росії в ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні сили не перестануть порушувати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях", – зазначив він.

Напочатку квітня "Оператор ГТС України" повідомив про грубі втручання представників РФ та підконтрольних їм незаконних збройних формувань "ЛНР" в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію "Новопсков" у Луганській області. 

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газ (7943) Нафтогаз (3323) транзит газу (644)


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а як же вимоги до ЄС про відмову от газа з раші? щось не стикується....
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23.04.2022 21:46 Відповісти
А может перестанет САМ "Нафтогаз-Украина" лить воду на мельницу рашиского "гаспрома" и во время ВОЙНЫ с рашей перестанет поставлять газ в гейропу( гансам и мадьярам) ?? Или надо подключить тероборону Киева к этому процессу в военное время ??
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23.04.2022 21:58 Відповісти
Там за мільйонні зарплати ще й не те зроблять..
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23.04.2022 22:07 Відповісти
А "Нафтогаз" все про свої мільйонні зарплати пережива?Чи трохи урізали??Який до біса взагалі транзит??
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23.04.2022 22:06 Відповісти
а газ все йшов.., та не кінчався..
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23.04.2022 22:08 Відповісти
де мої коментарі?чи щось не подобається??
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23.04.2022 22:09 Відповісти
Увесь газ рахувати трофейним.
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23.04.2022 22:33 Відповісти
Це взагалі **** НОНСЕС!!! рашиzzди вбивають Українців, гвалтують жінок та дітей а Україна ДОСІ ТРАНСПОРТУЄ ЇХ ГАЗ !!! ЦЕ БЛ#ДЬ ЯК ВЗАГАЛІ!!!
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24.04.2022 00:13 Відповісти

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