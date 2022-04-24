Глава Держтуризму закликає заборонити українським туроператорам співпрацювати з Росією та Білоруссю

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів виступає за законодавчу заборону українським туроператорам провадити діяльність у РФ та Білорусі.

Про це Олеськів розповіла в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"У даний час ДАРТ разом із компетентними органами складає список туроператорів, які співпрацюють із росіянами або мають кінцевих бенефіціарів у країні-агресорі. Готуємо низку пропозицій щодо санкцій, які будуть застосовуватися до таких гравців туристичного ринку", – сказала Олеськів.

Вона зазначила, що з морального погляду українцям взагалі не прийнятно після цієї війни вести будь-який бізнес із РФ.

"Ми маємо законодавчо врегулювати заборону українським туроператорам здійснювати діяльність у Росії та Білорусі", – наголосила глава Держтуризму.

Коментуючи такі законодавчі обмеження у сфері туризму, Олеськів заявила, що невідомо, скільки має пройти часу та зрости поколінь, аби українці могли говорити про співпрацю з росіянами.

"Щодо Білорусі, яка начебто з нами не воює, але з її території обстрілюють наші міста та села – поки там не відбудеться зміна влади, про жодну співпрацю мови не може бути", – додала вона.