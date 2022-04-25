Держсекретар США та глава Пентагону в Києві оголосили про нову військову допомогу, – ЗМІ

США оголосили про нову військову допомогу Україні під час закритого таємного візиту до Києва 24 квітня держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави міністра оборони Ллойда Остіна.

Як повідомляє Associated Press, після зустрічі Блінкен заявив журналістам, що Росія зазнає невдачі у своїх військових цілях, а "Україна досягає успіху".



Зазначається, що американські високопосадовці повідомили президенту Володимиру Зеленському та його радникам, що США нададуть понад $300 млн іноземного військового фінансування та схвалили продаж боєприпасів на суму $165 млн.



"Ми мали можливість безпосередньо продемонструвати нашу постійну рішучу підтримку українського уряду та українського народу. На нашу думку, це був важливий момент для того, щоб поговорити віч-на-віч", – сказав Блінкен журналістам поблизу польсько-українського кордону.

Загалом, як пише видання, Блінкен та Остін оголосили про загальне іноземне військове фінансування України та 15 країн-союзників і партнерів на суму $713 млн. Із них $322 млн передбачено для України.

Решту коштів розподілять між членами НАТО та іншими країнами, які забезпечували Україну важливими військовими постачаннями з початку війни з РФ.



Таке фінансування відрізняється від попередньої військової допомоги США Україні. Це не пожертвування вичерпаних запасів Міністерства оборони США, а готівка, яку країни можуть використати для придбання припасів, які їм можуть знадобитися.



За словами чиновників, нові гроші разом із продажем боєприпасів на $165 млн, які виготовлені не в США та сумісні зі зброєю радянських часів, яку використовують українці, збільшують загальну суму американської військової допомоги Україні до $3,7млрд з моменту вторгнення РФ.