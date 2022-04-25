Латвія допоможе Україні з експортом зернових через балтійські порти, – Мінагрополітики

Міністр аграрної політики Микола Сольський під час візиту до Латвії обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що візит тривав з 22 до 24 квітня. За цей час Сольський зустрівся із латиським колегою Каспарсом Герхардсом, а також відвідав Ризький, Вентспілський вільні порти і спеціальну економічну зону міста Лієпая.

"Міністр ознайомився з портовою та логістичною інфраструктурою Латвії та обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів", – йдеться у повідомленні.

Під час візиту міністр також зустрівся з представниками органів місцевого самоврядування Латвії, представниками адміністрацій латвійських портів, операторами зернових терміналів, а також компаніями-зернотрейдерами Латвії.

Раніше президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що Латвія може допомогти Україні з експортом зернових через латвійські порти. Він також заявив про повну підтримку президентами країн Балтії та Польщі надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС і ухвалення цього рішення за прискореною процедурою.