БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
424 0

Латвія допоможе Україні з експортом зернових через балтійські порти, – Мінагрополітики

латвия

Міністр аграрної політики Микола Сольський під час візиту до Латвії обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що візит тривав з 22 до 24 квітня. За цей час Сольський зустрівся із латиським колегою Каспарсом Герхардсом, а також відвідав Ризький, Вентспілський вільні порти і спеціальну економічну зону міста Лієпая.

"Міністр ознайомився з портовою та логістичною інфраструктурою Латвії та обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів", – йдеться у повідомленні.

Під час візиту міністр також зустрівся з представниками органів місцевого самоврядування Латвії, представниками адміністрацій латвійських портів, операторами зернових терміналів, а також компаніями-зернотрейдерами Латвії.

Раніше президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що Латвія може допомогти Україні з експортом зернових через латвійські порти. Він також заявив про повну підтримку президентами країн Балтії та Польщі надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС і ухвалення цього рішення за прискореною процедурою.

Автор: 

зерно (1870) Латвія (285) експорт (3834)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 