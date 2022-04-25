Банки видали кредитів під держгарантії на портфельній основі на понад 11 мільярдів

У рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 5491 кредит на суму майже 11,12 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що станом на 1 квітня 16 банків-кредиторів обслуговують 5393 кредити на суму 10,77 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 4,97 млрд грн. Це близько 38% від загального ліміту наданих гарантій (13,19 млрд грн).

Водночас у березні укладено 328 кредитних договорів на суму 941 млн грн із часткою зобов’язань, гарантованих державою за основним боргом, в обсязі 743 млн грн.

За кількістю кредитів лідирує АТ КБ "Приватбанк" – 3653 кредити на загальну суму 2,97 млрд грн, що складає 64% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ "Ощадбанк" – 1074 кредити на загальну суму 2,83 млрд грн (відповідно – 37% від ліміту).

Найбільшим попитом програма користується у Києві, де загалом видано 465 кредитів на 1,46 млрд грн. У Дніпропетровській області таких кредитів видано 503 на 784 млн грн, у Львівській – 343 на 609 млн грн.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у таких сферах як оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів (2140 кредитів на 3,5 млрд грн), сільське господарство (1393 кредити на 3,7 млрд грн) та переробна промисловість (714 кредитів на 1,96 млрд грн).