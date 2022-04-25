Україна хоче отримати турецьке обладнання для збільшення переробки сільгосппродукції, – віце-прем'єр

Україна сподівається на допомогу Туреччини у постачанні обладнання для переробки продукції сільського господарства.

Про це перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила у Facebook за підсумками переговорів з міністром торгівлі Турецької Республіки Мехметом Мушем.

За її словами, головними темами обговорення стало відновлення морських поставок продукції з України до Туреччини в умовах блокади українських портів з використанням альтернативних комбінованих маршрутів, а також постачання турецького обладнання для переробки продукції сільського господарства в Україну.

"У зв‘язку з тимчасовою втратою морської логістики ми повинні переорієнтуватися з об‘ємів у тонах на об‘єм у грошах. Це означає – експортувати в основному перероблену продукцію. Для цього українським підприємствам потрібне технологічне обладнання під ключ. Туреччина може бути одним з важливих постачальників", – зазначила Свириденко.

Вона уточнила, що у цьому питанні Україна сподівається, що турецька сторона надасть експорте фінансування поставок обладнання для українських замовників.

Свириденко також розповіла, що сторони також обговорили страхування постачання давальницької сировини в Україну на переробку.

"До війни почали налагоджуватися виробничі ланцюги, за якими турецькі компанії постачали в Україну власну сировину для переробки та подальшого експорту або продажу на внутрішніх ринках України та Туреччини. Зараз багато компаній призупинили такий формат співпраці через воєнні ризики: працюємо, щоб відновити такі ланцюги", – пояснила перший віце-прем’єр.

Вона додала, що за підсумками переговорів турецька сторона розгляне можливість виділить додаткові обсяги нафтопродуктів для експорту в Україну.