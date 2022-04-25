Shell хоче продати свою частку у російському проєкті "Сахалін-2" китайським компаніям, – FT

Нафтогазова компанія Shell йде зі свого найбільшого СПГ-проєкту в Росії "Сахалін-2". Корпорація веде переговори про продаж своєї частки компаніям з Китаю.

Про це повідомляє Financial Times, передає enkorr.

Керівництво Shell намагається компенсувати втрати, спровоковані тимчасовою зупинкою роботи в Росії. Адміністрація компанії веде переговори з китайськими Cnooc, CNPC і Sinopec, щоб продати свою частку в проєкті "Сахалін-2", а це 27,5%.

У свою чергу китайські компанії згодні на угоду за умови, якщо їм нададуть значну знижку. Таким чином, Shell може зазнати великих втрат, але інших покупців немає.

Як повідомлялося, на початку березня компанія Shell оголосила про намір поетапно вийти з усіх російських вуглеводневих проєктів. Та агентство Bloomberg 9 квітня повідомило, що Shell, попри публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжує її купувати, використовуючи схему приготування блендів.

Нафтогазовий проєкт "Cахалін-2" реалізується на острові Сахалін на умовах розподілу продукції. Причому 60% газу призначалося Японії. Контрольний пакет акцій належить російській компанії "Газпром".

До проєкту залучені такі компанії як Shell, Mitsui й Mitsubishi. У 2018 році частка сахалінського СПГ, виробництво якого склало 11,41 млн тонн, в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, за оцінкою "Сахалін Енерджі", досягла 4,8%, на світовому ринку – 3,6%.