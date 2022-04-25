Російські оператори виводять в простій інноваційні вагони через дефіцит підшипників, – росЗМІ

Російські оператори вагонів стикаються з дефіцитом касетних підшипників для інноваційних вагонів після того, як про припинення роботи в РФ оголосили всі їх виробники – Amsted Rail, Timken та шведська SKF.

Російські оператори констатують, що навіть якщо поточний рівень російського виробництва збережеться, виникне дефіцит, пише "Коммерсант".

Директор з ремонту та експлуатації рухомого складу групи НТК Сергій Попов зазначає, що найбільша потреба у касетних підшипниках припаде на 2023 рік, коли ринку доведеться відремонтувати приблизно 30 тис. інноваційних вагонів. Тоді знадобиться близько 240 тис. підшипників. Цього року знадобиться відправити у ремонт із заміною підшипників 15-17 тис. вагонів, плюс планується випустити близько 40 тис. інноваційних вагонів. За словами пана Попова, російські заводи іноземних власників зможуть закрити щонайбільше 50-60% цих потреб.

За словами Попова, російські оператори вже змушені відправляти інноваційні вагони у відстій. Тим самим збільшується кількість парку, необхідного для вивезення вантажу на схід, що з урахуванням вузьких місць на Східному полігоні ще більше уповільнює рух.

Альтернативи імпортним підшипникам, які ставляться на вагони підвищеної вантажопідйомності, немає ні в Росії, ні на просторі ЄАЕС, говорив в інтерв'ю галузеві Rollingstock глава Об'єднання вагонобудівників Євген Семенов.

За даними видання, в РФ обговорювалося питання продовження терміну служби підшипника, проте дискусія загальмувалась через питання про те, хто нестиме за це відповідальність.

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Як повідомлялося, шведський виробник касетних підшипників SKF 22 квітня оголосив про вихід з Росії та списання близько 500 млн крон у зв'язку з продажем російських активів (SKF належить завод у Твері ТОВ "СКФ").

В середині березня призупинити операції в Росії вирішила американська Timken, що випускає підшипники спільно з російською ОВК. Наприкінці березня про припинення діяльності в РФ оголосив і найбільший виробник касетних підшипників Amsted Rail, що вийшов із "ЕПК-Бренка", спільного підприємства з їхнього випуску в Саратові.

Щодо заміщення європейських та американських постачальників, то в КНР існує сім заводів, з яких п'ять — з американським капіталом. Ще один завод працює в Індії. Однак у Росії діє мито у розмірі 47% на ввезення підшипників з інших країн. Крім того, на дослідження китайських підшипників, атестацію, сертифікацію в рамках Митного союзу, включаючи стендові випробування, потрібно близько півроку.