"Приватбанк" відсудив у пов'язаної з Коломойським компанії будівлю головного офісу в Дніпрі

Центральний апеляційний господарський суд (Дніпро) 25 квітня задовольнив апеляційні скарги "Приватбанку" та Дніпропетровської обласної прокуратури і скасував рішення господарського суду Дніпропетровської області та відмовив повністю у позові НВ ТОВ "Океанмаш", який намагався позбавити "Приватбанк" права власності на один з офісів у місті Дніпро.

Про це йдеться в повідомленні банку.

"Це дуже важлива перемога "Приватбанку" ціною 152 млн грн в апеляційному суді, рішення якого набирають законну силу негайно після проголошення, що матиме значення для багатьох подібних судових спорів, повʼязаних з колишніми власниками та екс топ-менеджментом банку", – відзначив керівник напрямку "Приватбанку" з судової практики та банкрутства Олег Лазовський.

Як повідомлялося, 26 листопада 2020 року суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги компанії "Океанмаш", яка претендувала на офісне приміщення, що перейшло у власність банку у серпні 2016 року, за три місяці до націоналізації "Приватбанку", в результаті звернення стягнення на іпотечне майно з метою погашення заборгованості за кредитом особи, пов’язаної з колишніми власниками банку.

Як було встановлено Генеральною прокуратурою під час досудового слідства у 2017 році, колишнім керівництвом "Приватбанку" під час залучення від Національного банку України кредитів рефінансування надавались кредити на неринкових та заздалегідь невигідних для банку умовах пов’язаним з ним компаніям. НВ ТОВ "Океанмаш" виступало майновим поручителем за кредитами пов’язаних осіб.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, засновником НД ТОВ "Океанмаш" є компанія "Веспаренто Лімітед". Вона ж фігурує серед власників ТОВ "Компанія "Дніпроавіасервіс", ТОВ "Сталькар", ТОВ "Лероні" та низки інших компаній. Бенефіціаром "Веспаренто Лімітед" вказана Олена Пивовар. Особа з такими ж ПІБ фігурувала у схемі виведення грошей з "Приватбанку" до націоналізації.

Уряд України 18 грудня 2016 року за пропозицією НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, ухвалив рішення про його націоналізацію. Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них відшкодування збитків. Наразі сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і у закордонних юрисдикціях.