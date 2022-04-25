Загальна вакцинація населення в Україні цього року значно знизиться через війну, – ЦГЗ

Прогнозовані показники вакцинації дітей та дорослих в Україні на кінець 2022 року, при збереженні нинішніх темпів, будуть значно нижчими за показники попередніх років.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я.

"Якщо ви зараз перебуваєте в безпечному місці – виїхали з регіонів, де ведуться активні бойові дії, у безпечніші або за кордон – надолужте пропущені щеплення за віком, не тільки для дітей, але і для себе", – сказано в повідомленні.

Попри війну в Україні, треба враховувати й показники охоплення щепленнями – у 2021 і у 2020 роках, попри пандемію COVID-19, в Україні зберігалося хоч і стабільне, проте недостатнє охоплення рутинними щепленнями дітей на рівні 80%.

"Відтак, ще в жовтні 2021 року в Україні зафіксували спалах поліомієліту, а в січні 2022 року виявили другий випадок захворювання. Ізпочатком війни ризики для всіх невакцинованих дітей і дорослих зростають, а прогнозовані показники на кінець 2022 року, при збереженні нинішніх темпів, будуть значно нижчими за показники попередніх років", – зазначили в ЦГЗ..

Також у Центрі нагадали, що в Україні всі діти мають обов’язково отримати щеплення проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Ці вакцини безоплатні, адже їх закуповують державним коштом.

Для всіх дорослих потрібно щодесять років поновлювати щеплення від дифтерії та правця.

"Важливо зробити й додаткові щеплення з урахуванням епідсезону – проти грипу та COVID-19. Якщо ви вже маєте дві дози, то попіклуйтесь про бустерну чи додаткову", – підкреслили в ЦГЗ.