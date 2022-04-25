Росія змушена продавати зерно зі знижкою до $70 за тонну через санкції, – асоціація

Росія змушена продавати зерно на експорт с дисконтом до $70 на тонні через ризики, зумовлені запровадженими через вторгнення в Україну сакнціями.

Про це повідомив президент Російської зернової спілки Аркадій Злочевскій, пише російський Інтерфакс.

"Багато проблем зараз пов'язано з логістикою. Фрахт сильно подорожчав, дуже сильно подорожчала страховка цього перевезення. Всі ці фактори призвели до концентрації ризиків при закупівлі нашого ресурсу. Це вплинуло на ціноутворення. У нас безпрецедентний за всі часи наших поставок дисконт по відношенню до європейських та американських цін на зерно", – розповів російський лобіст.

За його словами, коли РФ лише завойовувала світовий ринок пшениці, дисконт становив від $10 до $20 за тонну.

"Тоді це було нормою, ми довгий час позбавлялися цього дисконту. Зараз він доходить до $70 за тонну. Це астрономічна цифра. І це ті гроші, які РФ втрачає через концентрацію ризиків", – визнав Злочевскій.

За його словами, покупці купують російське зерно в останню чергу, спочатку дивляться, що є у конкурентів.

При цьому Злочевскій не виключив і політичної складової під час закупівлі російського зерна.

"Є якісь політичні рішення, тому що в останніх закупках з боку Єгипту, а зерно закуповує держкомпанія GASC, нашого зерна там немає, незважаючи на те, що воно значно дешевше, конкурентоспроможніше через низькі ціни", – сказав він.

Як повідомлялося, РФ також вимушена знижувати ціни на свою нафту. Через відмову традиційних покупців від придбання російської нафти сорту Urals знижка на неї у Північно-Західній Європі перевищує $30 за барель. Падіння цін на російську нафту також визнали в уряді Росії.

Детальніше про вплив санкцій на експорт російської нафти читайте в матеріалі БізнесЦензор: Як росія через санкції втрачає експорт нафти