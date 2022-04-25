Путін доручив знизити ставки за пільговою іпотекою після свого ж наказу її підвищити

Російський президент Владімір Путін доручив знизити ставку за програмою пільгової іпотеки з держпідтримкою до 9% після того, як сам же наприкінці березні підтримав її підвищення з 7% до 12%.

Про необхідність знизити ставку він заявив на нараді з економічних питань, повідомляє російський Інтерфакс.

"Банк Росії вже розпочав поступове зниження ключової ставки, здешевлення кредитів в економіці… Вважаю за необхідне приймати додаткові рішення, перш за все, в частині іпотечного кредитування. Як ми бачимо, динаміка слабша за прогноз, і щоб зробити покупку житла доступнішою, щоб стимулювати будівництво, пропоную стимулювати ставку (за пільговою іпотечною програмою з держпідтримкою, – ред.) з 12 % до 9% річних", – сказав Путін.

Він нагадав, що ставку 12% було встановлено нещодавно, проте зараз є можливість її зниження.

Як повідомлялося, наприкінці березня Путін доручив 1 квітня 2022 року підвищити ставку за іпотечними житловими кредитами з 7% до 12%, підтримавши пропозицію російського уряду.