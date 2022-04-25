Через блокаду морських портів українська економіка втрачає $170 мільйонів щодня, – ЗМІ

Через блокаду портів у Чорному і Азовському морях внаслідок масштабного російського вторгнення економіка України втрачає близько $170 млн щодня.

Про це ідеться у статті Forbes Україна, передають Порти України.

Як зазнаається, через морські порти Україна експортувала понад 70% усіх вантажів на загальну суму близько $47 млрд. Із 24 лютого морські ворота на замку, заблоковані російським флотом та протикорабельними мінами. У портах та кораблях на рейді опинилися замкненими сотні тисяч тонн вантажів. Частину вдалося вивезти автотранспортом і залізницею, інші стоять під обстрілами або захоплені російськими військовими.

На сьогодні Україна не контролює чотири порти, які до війни сумарно забезпечували 7,5% усієї перевалки: Маріупольський, Бердянський, Скадовський та Херсонський. Крім того, найбільші порти "Миколаїв", "Ольвія", "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", на які припадало понад 85% морського вантажообігу, не виконують морських операцій, а працюють лише на "повернення" товару – бізнес може вивозити свої вантажі автомобільним та залізничним транспортом.

Війна створила можливості для зростання у трьох невеликих портів у гирлі Дунаю — Ізмаїльського, Ренійського та Усть-Дунайського. Зараз це єдині три порти з 13, які можуть повноцінно працювати. У мирний час на них припадало трохи менше ніж 5% експорту. Зараз вони можуть перевозити ті самі обсяги, що й у мирний час. У дунайського напрямку є великий потенціал, але для розширення його вантажоспроможності слід відновити залізничну інфраструктуру.

За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, головною вимогою для відновлення судноплавства є гарантії про ненапад на судна, що йдуть до/з українських портів. Розблокування портів навряд чи може бути окремою частиною загального регулювання конфлікту.

"Ми зможемо працювати, коли наші військові скажуть, що це безпечно. Поки що вони цього не говорять", – наголошує Васьков.

Навіть якщо війна закінчиться завтра, то порти простоюватимуть ще два місяці через міни в акваторії Чорного моря. Для очищення моря потрібні військові тральщики, які йдуть із Босфору. Наразі Туреччина забороняє військовим кораблям ходити в протоці.

За найоптимістичнішого сценарію судноплавство в Чорному морі може частково відновитися восени, але тільки якщо буде дотримано багато умов: досягнуто угоди про перемирʼя, забезпечено безпеку судноплавства, розміновано акваторію.

Є ще один варіант – супровід вантажного судна спеціальним морським військовим конвоєм та домовленості з двох сторін про гуманітарний коридор для них.