Прикордонники зафіксували на Великдень мінімальну кількість перетинів кордону з початку бойових дій

Пасажиропотік на західному кордоні України у день святкування християнами східного обряду Великодня знизився майже вдвічі порівняно із середніми показниками останнього часу – до 33 тис., ставши мінімальним з початку війни.

За даними Держприкордонслужби, у неділю, 24 квітня, потік на виїзд з України скоротився до 16 тис. з 24 тис. напередодні, а на в'їзд – до 17 тис. з 33 тис., повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, в Україну в неділю повернулося 15 тис. громадян, порівняно з 30 тис. напередодні. Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами впала до 120 од. з 450 од. днем раніше.

Таким чином, потік на в'їзд четвертий день поспіль перевищував потік на виїзд: сумарно за ці дні в Україну, за даними Держприкордонслужби, в'їхало на 23 тис. осіб, або на 22,3% більше, ніж виїхало.

За даними прикордонної служби Польщі, 24 квітня в Україну з цієї країни в'їхало 11,8 тис. осіб, порівняно з 21,1 тис. напередодні. У зворотному напрямку потік склав 9,8 тис., що на 35% нижче показника 23 квітня (15,1 тис.), а за 7 перших годин понеділка він знизився ще на 31% – до 1,8 тис.

Всього з початку війни, зазначає польське прикордонне відомство, в Польщу з України в'їхало 2,94 млн осіб, у зворотному напрямку – 860 тис. осіб.

За даними УВКБ ООН станом на 13:00 24 квітня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 5,23 млн осіб, з них до Польщі – 2,91 млн, Румунії та Молдови – 843,74 тис., в Росію – 605,82 тис., Угорщину – 492,98 тис., Словаччину – 355,59 тис., Білорусь – 24,48 тис.

Водночас, в Україну, за даними Держприкордонслужби України, з 28 лютого в'їхало 1,17 млн ​​осіб.