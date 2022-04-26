Надходження банків у стані ліквідації перевищили у березні 1,5 мільярда, – Фонд гарантування

У березні сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, склала 1,51 млрд грн. Найбільше коштів надійшло від погашення цінних паперів – 1,5 млрд грн (АТ "МР Банк").

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Від погашення кредитів банки отримали 3,7 млн грн (АТ АКБ "Аркада" – 2,2 млн грн, АТ "МР Банк" – 1,5 млн грн), від продажу майна – 1,2 млн грн (АТ "Банк Золоті ворота" – 800 тис. грн, АТ АКБ "Аркада" – 400 тис. грн).

Загалом за січень-березень 2022 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду склали 1,62 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн надійшло від погашення цінних паперів, 66,3 млн грн – від реалізації майна, 47,1 млн грн – від погашення кредитів, 600 тис. грн – від оренди майна.

У Фонді нагадали, що кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".