Російська економіка відновиться після санкцій за десять років, українська – за п'ять, – S&P

У 2022 року ВВП Росії скоротиться на 11,1%, для повного відновлення Москві знадобиться не менше ніж 10 років.

Про це йдеться у прогнозі S&P Global Market Intelligence, передає Forbes із посиланням на РБК.

Водночас скорочення економіки України цього року досягне 45,7%. Однак, відновлюватися вона буде швидше, ніж російська, і повернеться на довоєнний рівень за пʼять років.



Економіка РФ у 2022 році впаде на 11,1%, а мінімальне зростання очікується тільки в 2024 році – на 1,6%. До 2026 року ВВП Росії зросте на 1,9%, йдеться у прогнозі.



Зростання економіки США сповільниться з 5,7% у минулому році до 3% у 2022 році та до 2,8% у 2023 році.



Зростання глобального ВВП у 2022 році сповільниться до 3,2% порівняно з 5,8% у 2021 році. Прогноз знижено на 0,1% через слабше зростання економіки США на початку 2022 року, зазначають у S&P Global Market Intelligence.