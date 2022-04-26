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На кордоні з Угорщиною змінили режим роботи двох пунктів пропуску, – прикордонники

угорщина

Державна прикордонна служба попередила про зміну режиму функціонування двох пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Так, з 26 квітня на кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косино".

Оформлення осіб та транспортних засобів у вказаних пунктах пропуску буде здійснюватися за наступним графіком: "Косино – Барабаш" з 08:00 до 20:00, "Дзвінкове – Лонья" з 08:00 до 19:00.

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Угорщина (551) Держприкордонслужба ДПСУ (607) прикордонники (47)


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