На кордоні з Угорщиною змінили режим роботи двох пунктів пропуску, – прикордонники

Державна прикордонна служба попередила про зміну режиму функціонування двох пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Так, з 26 квітня на кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косино".

Оформлення осіб та транспортних засобів у вказаних пунктах пропуску буде здійснюватися за наступним графіком: "Косино – Барабаш" з 08:00 до 20:00, "Дзвінкове – Лонья" з 08:00 до 19:00.