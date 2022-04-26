На кордоні з Угорщиною змінили режим роботи двох пунктів пропуску, – прикордонники
Державна прикордонна служба попередила про зміну режиму функціонування двох пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Так, з 26 квітня на кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косино".
Оформлення осіб та транспортних засобів у вказаних пунктах пропуску буде здійснюватися за наступним графіком: "Косино – Барабаш" з 08:00 до 20:00, "Дзвінкове – Лонья" з 08:00 до 19:00.
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