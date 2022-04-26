Країни ЄС розглядають обмеження на імпорт російської нафти замість ембарго, – FT

Держави-члени ЄС обговорюють можливість запровадження мит або граничних цін на придбання російської нафти, оскільки деякі країни блокують рішення про ембарго на постачання сировини з РФ.

Обмеження ціни на нафту є однією з пропозицій, які обговорюються напередодні зустрічі послів ЄС, які мають затвердити шостий пакет санкцій проти РФ, пише The Financial Times з посиланням на джерела.

"(Мова йде про те, щоб – ред.) знайти найкращий спосіб позбавити (Путіна, – ред.) доходів, які йому потрібні", — сказав один із співрозмовників видання.

Іншою альтернативою було б запровадження мит в ЄС на російську нафту, вважають аналітики, що змусить Росію знизити ціни.

Водночас країни-члени ЄС все ще не мають згоди щодо можливих санкцій проти російської енергетики. За даними дослідницької організації CREA, на Росію припадає понад чверть імпорту сирої нафти в ЄС, а країни-члени заплатили Москві понад 13 мільярдів євро за нафту з початку війни з Україною.

Зокрема, Німеччина та інші країни виключили заборону на імпорт російської нафти, Берлін також обережно ставиться до альтернатив, включаючи ідею обмеження ціни на російську нафту, стверджують співрозмовники видання.

За словами неназваного німецького чиновника, російську нафту в Німеччину постачають приватні компанії, а тому "ідея обмеження ціни тут не сприймається всерйоз".

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Натомість Берлін зосереджує свої зусилля на поступовому виключенні російської нафти. У міністерстві економіки заявили, що до літа обсяги імпорту скоротяться вдвічі, і що до кінця року Німеччина буде "практично незалежною" від російської нафти.

З моменту початку вторгнення в Україну експорт російської нафти морем відновився і зараз на 100 тисяч барелів на добу перевищує середній показник 2021 року, за даними Vortexa, компанії, що займається відстеженням нафтових вантажів. Більшість цих обсягів спрямовується до Азії, насамперед до Індії та Китаю.

Як повідомлялося, шостий пакет санкцій ЄС проти Росії може бути представлений на розгляд країн уже цього тижня. До нього можуть увійти часткова заборона на імпорт нафти та відключення низки банків від SWIFT.