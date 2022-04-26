Підприємства Ахметова, Коломойського та Пінчука заборгували мільярди гривень за передачу електроенергії, – "Схеми" (оновлено)

Українські підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є олігархи Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Віктор Пінчук, мають мільярдні борги за послуги з передачі та диспетчеризації електроенергії.

Про це свідчать документи, які журналісти "Схеми" отримали від учасників енергоринку, передає "Радіо Свобода".

Відповідно до них, великі промислові споживачі та постачальники електроенергії почали стрімко накопичувати борги одразу після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Станом на 1 квітня, експортери електроенергії заборгували 2,54 млрд грн за послуги з її передачі. Основний боржник – трейдер "Д.Трейдінг", що входить в енергохолдинг ДТЕК Ахметова. "Надходження від "Д.Трейдінг" значно зменшились після 25 лютого", – повідомило джерело на енергоринку. Водночас в ДТЕК уточнили, що в частині плати за передачу при експорті електроенерії йдеться про "довоєнні" борги "Д.Трейдінгу", які компанія продовжує ігнорувати попри рішення Верховного Суду.

Також серед боржників – феросплавні підприємства. Станом на 1 квітня вони заборгували понад 55 млн грн за послуги з передачі електроенергії, та більше ніж 26 млн грн – за диспетчеризацію (централізована система керування, контролю і захисту різних інженерних процесів, що, в тому числі, запобігає аварійним ситуаціям). У такий спосіб, загальні борги феросплавних підприємств за ці дві послуги перевищили 80 млн грн.

"Значне зниження рівня розрахунків відбулося, зокрема, Нікопольським заводом феросплавів", – кажуть джерела видання.

Нікопольський завод феросплавів входить у сферу впливу олігархів Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука.

Крім того, борги за послуги з диспетчеризації має металургійний завод "Дніпросталь" (входить в трубно-колісну компанію "Інтерпайп") Пінчука. Станом на 1 квітня, за даними "Схем", підприємство заборгувало за цю послугу майже 25 млн грн.

Коментарів від компаній на запит журналістів наразі немає.